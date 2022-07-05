رئيس وزراء إثيوبيا التقى البرهان.. ويؤكد التزام الطرفين بـ«الحوار»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه التقى قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، في نيروبي الثلاثاء، على هامش قمة منظمة إيغاد، (مجموعة دول شرق إفريقيا ووسطها للتنمية)، بعد أيام قليلة من وقوع حادث حدودي جديد.

وكتب آبي أحمد، في حسابه الرسمي على «تويتر»، «أقررنا كلانا بأن بلدينا لديهما العديد من عناصر التعاون للعمل عليها بسلام. علاقاتنا المشتركة تتجاوز أي نزاع.. كلانا ملتزم الحوار والحل السلمي للقضايا العالقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

اتهامات متبادلة بين السودان وإثيوبيا

وأواخر يونيو الماضي، اتهمت الخرطوم، الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني أسروا على الأراضي السودانية في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.

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ونفت الحكومة والجيش في إثيوبيا ذلك واتهما الجنود السودانيين بدخول الأراضي الإثيوبية، مما أدى إلى وقوع اشتباك مع ميليشيا محلية تسبب في خسائر في الجانبين.