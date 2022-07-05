تركيا تهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو

القاهرة - بوابة الوسط

هددت تركيا من جديد بعرقلة انضمام كل من السويد وفنلندا، لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في وقت يستعد فيه الحلف لتمهيد الطريق رسميا لانضمام البلدين.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم الثلاثاء عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، القول أمس، إن تركيا لن تصادق على عضوية الناتو ما لم تفِ الدولتان المتقدمتان بوعودها بمكافحة الإرهاب وتسليم المشتبه بهم، بموجب مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها على هامش قمة للحلف في مدريد الأسبوع الماضي، بحسب وكالة «د ب أ».

وقال أوغلو، في تصريحات تليفزيونية: «عليهما الامتثال للوثيقة، وإذا لم تفعلا فلن نسمح لهما بالانضمام للناتو».

توقيع بروتوكولي انضمام السويد وفنلندا للناتو اليوم

ومن المقرر أن يوقع أعضاء الحلف الثلاثون على بروتوكولي انضمام السويد وفنلندا في مراسم تقام في بروكسل اليوم الثلاثاء، ما يجعل الدولتين مدعوتين رسميا لعضوية الحلف، ويسمح لهما بالمشاركة في كافة اجتماعات الناتو تقريبا، وسيتعين بعد ذلك قيام برلمانات الدول الأعضاء بالمصادقة على البروتوكولين، حتى تصبح الدولتان عضوين.

- أعضاء الناتو يوقعون بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في 18 مايو، على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن تركيا عرقلت محاولتهما لأسابيع بسبب مخاوف مرتبطة بالإرهاب، وتتطلب العضوية الجديدة في الحلف موافقة الأعضاء بالإجماع.