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حملة لتفكيك شبكة تهريب تدير الهجرة غير الشرعية عبر المانش في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 01:14 مساء
حملة لتفكيك شبكة تهريب تدير الهجرة غير الشرعية عبر المانش في أوروبا
مهاجرون يرتدون سترات نجاة يجلسون في زورق وهم يعبرون قناة المانش بشكل غير قانوني من فرنسا إلى بريطانيا. 15 مارس 2022. (أ ف ب)
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انطلقت حملة دولية، اليوم الثلاثاء، في خمس دول أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا لتفكيك شبكة من المهربين، على ما أعلنت الشرطة الألمانية.

وتنظم شبكة المهربين، عبور المهاجرين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا خلسة عبر قناة المانش، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، عن مجلة دير شبيغل.

«عمليات دهم واعتقالات» في مناطق ألمانية
وذكرت شرطة أوسنابروك في بيان أن «عمليات دهم واعتقالات» جرت في عدة مناطق ألمانية، بينها منطقة ساكسونيا السفلى.

وتعتبر أوسنابروك الواقعة في غرب ألمانيا، قاعدة خلفية كبيرة لشبكات التهريب إلى بريطانيا، وفق ما أفاد مسؤول في شرطة الحدود الفرنسية لوكالة «فرانس برس» خلال أبريل.

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وإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، تجري عمليات في بلجيكا وهولندا وبريطانيا، على ما ذكرت الشرطة الألمانية مشيرة إلى تعبئة «المئات» من عناصر الشرطة لهذه الغاية.

ويجرى تنسيق العملية في هذه الدول الأوروبية الخمس، من قبل وكالة الشرطة «يوروبول»، ووكالة التعاون القضائي «يوروجست» التابعتين للاتحاد الأوروبي.

ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية، لكن المجلة نقلت عن شرطة أوسنابروك أن هذه الشبكة المكونة بشكل أساسي من مهربين أكراد عراقيين، نظمت «خلال الأشهر الـ12 حتى 18 الماضية»، عبور «نحو عشرة آلاف شخص على متن قوارب مطاطية» نحو بريطانيا.

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، لم تؤكد شرطة أوسنابروك هذه المعلومات.

إطلاق فكرة «المراكب الصغيرة»
وفي أبريل، أكد مسؤول في الشرطة الفرنسية أن الجالية الكردية العراقية أطلقت فكرة «المراكب الصغيرة» التي ظهرت في عام 2019، لتحل منذ ذلك الحين مكان محاولات الوصول إلى بريطانيا بالشاحنات.

ارتفاع عدد محاولات المهاجرين للوصول إلى إنجلترا
وارتفع بشكل حاد عدد محاولات المهاجرين الراغبين في الوصول خلسة إلى إنجلترا عبر القناة في النصف الأول من العام 2022، بعد العام 2021 القياسي بالفعل، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.

وفي العام 2021، حاول 52 ألف شخص عبور القناة بواسطة قوارب مطاطية من الساحل الشمالي لفرنسا، بين كاليه ودونكيرك، نجح منهم 28 ألفا، وفقا للمصدر نفسه.

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