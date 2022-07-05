Atwasat

رئيسة وزراء السويد تتعهد في كييف فرض عقوبات إضافية على موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 12:07 مساء
رئيسة وزراء السويد تتعهد في كييف فرض عقوبات إضافية على موسكو
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف، 4 يوليو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

تعهدت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسن، خلال زيارة إلى كييف وضاحيتها زيادة الدعم الأوروبي لأوكرانيا وفرض عقوبات إضافية على موسكو التي يتقدم جيشها في شرق هذا البلد.

وقالت أندرسن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: «لا ينبغي أن نسمح لروسيا بأن تجني مكاسب من انتهاكها القانون الدولي ومبادئ أساسية أخرى»، وأضافت أن «أفضل طريقة لكسب هذه الحرب هي زيادة الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا من خلال مزيد العقوبات»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشددت رئيسة الوزراء السويدية على أن «جهودنا ينبغي أن تستمر طالما كانت هناك حاجة لها»، مؤكدة أن أوكرانيا تدافع عن «قيمنا الأوروبية المشتركة».

وبعد أن تفقدت مدنا في ضواحي العاصمة الأوكرانية دمرت في معارك خلال الأسابيع الأولى من الغزو الروسي، قالت رئيسة الوزراء السويدية إنها شاهدت «شوارع وساحات حلت فيها حفر محل منازل عائلات»، وجرى فيها «ارتكاب جرائم مروعة».

- أعضاء الناتو يوقعون بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف​
- «ناتو» يطلق رسميا آلية انضمام السويد وفنلندا

رئيسة وزراء السويد تدين «العدوان الروسي العبثي والوحشي»
وأضافت: «أنا أدين العدوان الروسي العبثي والوحشي، وقتل مدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال»، متعهدة أن تشارك بلادها في إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

من جانبه، جدد زيلينسكي الدعوة إلى «فعل كل ما بالإمكان فعله من أجل سوق جميع مجرمي الحرب الروس أمام العدالة». وفي إشارة إلى أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن عدم تمكن بلاده من تصدير نحو 22 مليون طن من الحبوب العالقة بسبب الحرب في عدد من موانئها، قال زيلينسكي إنه يُجري مناقشات مع تركيا والأمم المتحدة لتأمين خروج آمن لهذه البضائع.

وإذ اتهم زيلينسكي روسيا بسرقة الحبوب الأوكرانية، شدد على أنه «من المهم أن يتمكن أحد ما من ضمان سلامة السفن الأجنبية» المفترض أن تصل إلى أوكرانيا لنقل هذه المنتجات الزراعية، وأضاف أن بلاده تتوقع حصاد نحو 60 مليون طن من الحبوب في الخريف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع

النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع
الدبيبة يعيد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل

الدبيبة يعيد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تعيد 35 قاصرا و16 والدة من مخيمات في سورية
فرنسا تعيد 35 قاصرا و16 والدة من مخيمات في سورية
اعتقال بلجيكي في إيران بتهمة «التجسس»
اعتقال بلجيكي في إيران بتهمة «التجسس»
رئيسة وزراء السويد تتعهد في كييف فرض عقوبات إضافية على موسكو
رئيسة وزراء السويد تتعهد في كييف فرض عقوبات إضافية على موسكو
حملة لتفكيك شبكة تهريب تدير الهجرة غير الشرعية عبر المانش في أوروبا
حملة لتفكيك شبكة تهريب تدير الهجرة غير الشرعية عبر المانش في ...
تركيا تهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو
تركيا تهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
المزيد
واشنطن تعلن عن محادثات نادرة بين بلينكن ونظيره الصيني في بالي
واشنطن تعلن عن محادثات نادرة بين بلينكن ونظيره الصيني في ......
قصف روسي «هائل» على سلوفيانسك الأوكرانية
قصف روسي «هائل» على سلوفيانسك الأوكرانية...
رئيس وزراء إثيوبيا التقى البرهان.. ويؤكد التزام الطرفين بـ«الحوار»
رئيس وزراء إثيوبيا التقى البرهان.. ويؤكد التزام الطرفين ......
تركيا تهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو
تركيا تهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو...
حملة لتفكيك شبكة تهريب تدير الهجرة غير الشرعية عبر المانش في أوروبا
حملة لتفكيك شبكة تهريب تدير الهجرة غير الشرعية عبر المانش في......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط