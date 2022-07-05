أعضاء الناتو يوقعون بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر أن يوقع أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بروتوكولات الانضمام اللازمة لدعوة السويد وفنلندا، للانضمام إلى الحلف في حفل يقام اليوم الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة الخارجية السويدية، آن ليند، ونظيرتها الفنلندية بيكا هافيستو، في تلك المراسم، إلى جانب ممثلين عن الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 30 عضوا في التحالف العسكري الغربي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتسمح البروتوكولات للأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بدعوة السويد وفنلندا رسميا للانضمام إلى الحلف، لكن عملية التصديق قد تشهد استمرار كلا البلدين في الانتظار.

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ويجب على أعضاء الحلف تمرير بروتوكولات الدعوة، وهي عملية تشمل عادة البرلمانات الوطنية، ومن المقدر أن يستمر هذا من ستة إلى ثمانية أشهر أخرى قبل أن تتمكن السويد وفنلندا من الانضمام.

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وكان من الممكن توقيع بروتوكولات الدعوة في وقت أقرب من هذا، لكن تركيا وافقت فقط على التخلي عن معارضتها لطلب عضوية الدولتين في اتفاق اللحظة الأخيرة قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد الأسبوع الماضي.

وكانت أنقرة اتهمت كلا البلدين بدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وهي ميليشيا كردية مقرها سورية، وكلاهما تصنفهما تركيا على أنهما جماعتان إرهابيتان، واعترض البلدان على الاتهامات.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في 18 مايو، على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن تركيا عرقلت محاولتهما لأسابيع بسبب مخاوف مرتبطة بالإرهاب، وتتطلب العضوية الجديدة في حلف شمال الأطلسي الإجماع، فيما جرى تحقيق انفراجة بعد أن اتفق القادة الثلاثة على التعاون في سلسلة من جهود مكافحة الإرهاب بما في ذلك اتفاقيات تسليم المجرمين والتعهدات بإنهاء حظر الأسلحة.