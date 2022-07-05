زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

استخدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطابه المصور مساء الإثنين، للتحذير من الانتظار حتى نهاية الحملة العسكرية الروسية، للبدء في إعادة بناء البنية التحتية المحطمة في البلاد.

وأشار زيلينسكي، إلى أن عشرات الآلاف من المنازل دمرت في مناطق كانت تحتلها القوات الروسية ذات يوم، ولكن استعادتها القوات الأوكرانية في وقت لاحق، وقال إنه من الضروري البدء في الاستعداد لفصل الشتاء الآن، ولاسيما ضمان إمدادات الطاقة الموثوقة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأكد أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد الأوكراني توقفت بسبب القتال، مضيفا أن إعادة إعمار البلاد يجب أن تكون أكثر من مجرد إعادة بناء الجدران، قائلا: «يجب أن تصبح أوكرانيا الدولة الأكثر حرية وحداثة وأمانا في أوروبا».

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وتناول زيلينسكي بإيجاز سلسلة النجاحات العسكرية الروسية الأخيرة في منطقة دونباس، حيث أُجبرت القوات الأوكرانية على التخلي عن بلدة ليسيشانسك في عطلة نهاية الأسبوع، وأحكمت القوات الروسية سيطرتها على منطقة لوهانسك المتنازع عليها بشدة.

وشدد زيلينسكي على أن القوات الأوكرانية تلحق خسائر بالجيش الروسي كل يوم، مضيفا: «علينا كسره»، قائلا إن هذا سيستغرق وقتا و«جهدا خارقا»، مضيفا أنه لا يوجد بديل من أجل تأمين مستقبل أوكرانيا.