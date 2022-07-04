إيطاليا تعلن حالة الطوارئ جرّاء الجفاف في خمس مناطق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إيطاليا الاثنين حالة الطوارئ في خمس مناطق في شمال البلاد إضافة إلى تمويل عاجل على خلفية موجة جفاف تزداد سوءا اجتاحت وادي بو في الأسابيع الأخيرة.

وأقرّت الحكومة حالة الطوارئ في خمس مناطق هي فريولي-رومانيا وفرويلي-فينيسيا جوليا ولومبارديا وبيدمونت وفينيتو، حتى 31 ديسمبر، وفق بيان الحكومة الذي أعلنت فيه أيضا تخصيص مبلغ قدره 36,5 مليون يورو (39,5 مليون دولار) لمساعدة المتضررين، بحسب «فرانس برس».

انهيار جليدي هائل

وفي سياق متصل أرجع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الإثنين سبب الانهيار الجليدي الهائل الذي شهدته منطقة الألب وأودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل الى التغير المناخي، مع إعلان خدمات الانقاذ تلاشي الأمل بالعثور على ناجين.

وأفادت السلطات الايطالية عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح وفقدان 14، محذرة من عدم وجود رقم محدد حتى الآن لعدد المتسلقين الذين كانوا في موقع الكارثة عند وقوع الانهيار الأحد.

وقال ماوريتسيو فوغاتي رئيس مقاطعة ترينتو إن سرعة كتل الجليد والصخور التي انهارت من جبل مارمولادا، الأعلى في سلسلة الدولوميت في الألب الإيطالية، بلغت 300 كيلومتر في الساعة.

ونقلت وكالة «آكي» للأنباء عن جورجيو غاجير رئيس خدمة الإنقاذ في جبال الألب أن رجال الإنقاذ استخدموا طائرات مسيّرة حرارية قادرة على استشعار حرارة ناجين محتملين، على الرغم من أن فرص العثور عليهم تراوح «من ضئيلة للغاية إلى منعدمة».

تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 10 درجات مئوية

وأشار عامل الإنقاذ جينو كوميلي الى أن الجثث التي تم العثور عليها حتى الآن هي عبارة عن «أشلاء». ووقعت الكارثة بعد يوم على تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت) على قمة الجبل الجليدي، وهو الأكبر في سلسلة جبال الألب الإيطالية.

وصرّح رئيس الوزراء ماريو دراغي أن الأمر «بدون شك مرتبط بتدهور البيئة والوضع المناخي».