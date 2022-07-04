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ارتفاع حصيلة إطلاق النار خلال مسيرة عيد الاستقلال الأميركي الى 6 قتلى و24 جريحا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 09:01 مساء
ارتفاع حصيلة إطلاق النار خلال مسيرة عيد الاستقلال الأميركي الى 6 قتلى و24 جريحا
فرار المئات من المحتفلين بعيد الاستقلال الأميركي بعد إطلاق النار. (الإنترنت)
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أفاد مسؤولون أن ستة أشخاص قتلوا الاثنين بعد أن فتح مسلح النار خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي في ولاية إلينوي.

وأدى إطلاق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو الى جرح 24 شخصا، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤول محلي، بحسب «فرانس برس».

توقف الاحتفال فجأة بعد عشر دقائق إثر إطلاق نار
وذكرت صحيفة «شيكاغو صن تايمز» أن الاستعراض بدأ عند الساعة العاشرة صباحا تقريبا، لكنه توقف فجأة بعد عشر دقائق إثر إطلاق نار.

-  شاهد: مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، بوب مورغان، إن إطلاق النار في شيكاغو أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأفاد عدد من الشهود للصحيفة بأنهم سمعوا إطلاق نار، فيما ذكر مراسل صحيفة «صن تايمز» أنه رأى أجسام ثلاثة أشخاص وهي مغطاة.

وفرّ المئات من المحتفلين، وبعضهم كانوا مضرجين بالدماء من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.

 «ليتفرق الجميع رجاء، الموقع هنا ليس آمنا»
وقالت الشرطة للمواطنين «ليتفرق الجميع رجاء، الموقع هنا ليس آمنا»، حسبما نقلت «الأسوشيتد برس». وكتب مكتب قائد شرطة مقاطعة ليك عبر «ويتر»، أن شرطة مقاطعة ليك تساعد شرطة هايلاند بارك «في واقعة إطلاق النار في منطقة مسار استعراض يوم الاستقلال».

وذكر مسؤولو المدينة عبر تويتر أن «الشرطة تستجيب لواقعة في هايلاند بارك بوسط المدينة. تم إلغاء مهرجان الرابع من يوليو.  من فضلكم تجنبوا متنزه هايلاند بارك بوسط المدينة. سوف يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لدى توافرها».

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