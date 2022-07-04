شاهد: مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

القاهرة - بوابة الوسط

قتل خمسة أشخاص عندما أطلق مسلح النار خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي في ولاية إلينوي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين.

وأفادت التقارير أن إطلاق النار أدى أيضا الى سقوط 16 جريحا في مدينة هايلاند بارك الواقعة قرب شيكاغو، بحسب «فرانس برس».

توقف الاحتفال فجأة بعد عشر دقائق إثر إطلاق نار

وذكرت صحيفة «شيكاغو صن تايمز» أن الاستعراض بدأ عند الساعة العاشرة صباحا تقريبا، لكنه توقف فجأة بعد عشر دقائق إثر إطلاق نار.

وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، بوب مورغان، إن إطلاق النار في شيكاغو أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأفاد عدد من الشهود للصحيفة بأنهم سمعوا إطلاق نار، فيما ذكر مراسل صحيفة «صن تايمز» أنه رأى أجسام ثلاثة أشخاص وهي مغطاة.

وفرّ المئات من المحتفلين، وبعضهم كانوا مضرجين بالدماء من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.

«ليتفرق الجميع رجاء، الموقع هنا ليس آمنا»

وقالت الشرطة للمواطنين «ليتفرق الجميع رجاء، الموقع هنا ليس آمنا»، حسبما نقلت «الأسوشيتد برس». وكتب مكتب قائد شرطة مقاطعة ليك عبر «ويتر»، أن شرطة مقاطعة ليك تساعد شرطة هايلاند بارك «في واقعة إطلاق النار في منطقة مسار استعراض يوم الاستقلال».

وذكر مسؤولو المدينة عبر تويتر أن «الشرطة تستجيب لواقعة في هايلاند بارك بوسط المدينة. تم إلغاء مهرجان الرابع من يوليو. من فضلكم تجنبوا متنزه هايلاند بارك بوسط المدينة. سوف يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لدى توافرها».