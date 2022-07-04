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عاصفة ترابية تغلق مدارس وإدارات حكومية في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 04:57 مساء
عاصفة ترابية تغلق مدارس وإدارات حكومية في إيران
مشهد عام لأحد الأحياء الشمالية الشرقية من طهران. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين، إغلاق إدارات حكومية ومدارس في محافظتي طهران والبرز بسبب التلوث الناجم عن عاصفة ترابية. 

وذكرت وكالة «إيرنا» الرسمية للأنباء أن «لجنة طوارئ تلوث الهواء في محافظة طهران أمرت بإغلاق جميع المكاتب الإدارية والمراكز التعليمية العامة بسبب انتشار الغبار»، بحسب «فرانس برس». 

خيمت سحابة من الجسيمات، الإثنين، على العاصمة الإيرانية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة. وغربا، أعلنت محافظة البرز كذلك إغلاق جميع المكاتب والمصارف والمراكز العلمية والتعليمية بسبب «زيادة تركيز الملوثات الجوية والغبار»، بحسب التلفزيون الرسمي.

 إغلاق الإدارات القضائية في المحافظتين 
وأشارت السلطات القضائية في البلاد إلى إغلاق الإدارات القضائية في المحافظتين. تتكون هذه العواصف الرملية والترابية التي ازدادت وتيرتها في المنطقة من جزيئات يمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

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وأوضحت هيئة مراقبة جودة الهواء في العاصمة في أبريل، إنها تصل إلى طهران من «الدول المجاورة إلى الغرب من إيران». وهبت، الإثنين، عاصفة رملية جديدة على العراق في ظاهرة تكررت بشكل كبير منذ منتصف أبريل. في مايو، تسببت هذه العواصف في مقتل شخص، في حين تلقى أكثر من 10 آلاف شخص العلاج في المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

  المحاجر الرملية الواقعة غربي طهران
تزيد المحاجر الرملية الواقعة غربي طهران من تفاقم الوضع في العاصمة، بحسب السلطات الإيرانية. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في طهران أنه من المتوقع تشكل سحب غبارية خاصة في جنوب وغرب العاصمة خلال الأيام الخمسة المقبلة. 

ضربت العواصف الرملية والترابية أكثر من 150 دولة ومنطقة، وانعكس تأثيرها على البيئة والصحة والاقتصاد، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

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