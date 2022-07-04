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رئيس الوزراء الأوكراني يقدر كلفة إعادة الإعمار بـ750 مليار دولار ويطالب باستخدام الأصول الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 04:34 مساء
رئيس الوزراء الأوكراني يقدر كلفة إعادة الإعمار بـ750 مليار دولار ويطالب باستخدام الأصول الروسية
آثار الدمار في إيربين بأوكرانيا. (الإنترنت)
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توقع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، الإثنين، أن تصل كلفة إعادة إعمار أوكرانيا إلى 750 مليار دولار، مشددا على ضرورة استخدام الأصول الروسية التي تمت مصادرتها لدفع كلفة تعافي البلاد.

وقال خلال «مؤتمر تعافي أوكرانيا» المنعقد في جنوب سويسرا إن كلفة إعادة الإعمار «تقدر بـ750 مليار دولار. نعتقد أن المصدر الرئيسي للتعافي يجب أن يكون أصول روسيا والأوليغارش (النخبة الثرية) الروس»، بحسب «فرانس برس».

ووصل رئيس الوزراء الأوكراني دينس شميغال الأحد إلى لوغانو برفقة رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك في طائرة تابعة لسلاح الجو السويسري. وكان في استقبالهما الرئيس السويسري إينياسيو كاسيس.

 مهمة ضخمة تنتظر أوكرانيا للتعافي
من جانبه شدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، على المهمة الضخمة التي تنتظر أوكرانيا للتعافي من الدمار الذي ألحقه بها الجيش الروسي، في مؤتمر دولي يستمر يومين في سويسرا بهدف رسم الخطوط العريضة لإعادة الإعمار في المستقبل.

 مهمّة ضخمة تنتظر أوكرانيا للتعافي
من جانبه شدد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين على المهمّة الضخمة التي تنتظر أوكرانيا للتعافي من الدمار الذي ألحقه بها الجيش الروسي، في مؤتمر دولي يستمر يومين في سويسرا بهدف رسم الخطوط العريضة لإعادة الإعمار في المستقبل.

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وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو، الإثنين، إن إعادة بناء أوكرانيا هي «المهمة المشتركة للعالم الديمقراطي بأسره»، مؤكدا أن تعافي بلاده يخدم السلام العالمي.  وأضاف متحدثا إلى المؤتمر المنعقد في لوغانو في جنوب سويسرا أن «إعادة إعمار أوكرانيا هي أكبر مساهمة لدعم السلام العالمي».

كان منظمو المؤتمر السويسريون يأملون بمجيء زيلينسكي شخصيا إلا أنه اكتفى بمداخلة عبر الفيديو في هذا الحدث الذي يجمع مسؤولين من الدول الحليفة لأوكرانيا والمؤسّسات الدولية وكذلك من القطاع الخاص.

والمهمة المطروحة صعبة لا سيما وأن نتيجة الحرب الدائرة منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا في 24 فبراير، لا تزال غير مؤكدة على الرغم من المساعدات العسكرية والمالية الكبيرة من الحلفاء والتقدّم الروسي الذي بات أبطأ بكثير مما كان متوقعا.

 خريطة طريق
واجتماع لوغانو ليس مؤتمر مانحين بل سيسعى إلى وضع المبادئ والأولويات لعملية إعادة البناء. وطرحت مسألة جدوى مناقشة إعادة البناء في غياب أفق نهاية للحرب فيما التقديرات تراوح بين عشرات ومئات المليارات من الدولار.

ورأى روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب أن عملية إعادة البناء بحد ذاتها يجب أن تنتظر نهاية القتال لكن من الحيوي توفير "أفق إيجابي للمدنيين".

وقدرت كلية الاقتصاد في كييف Kyiv School of Economics الأضرار اللاحقة حتى الآن بالأبنية والبنى التحتية بحوالي 104 مليارات دولار. وخسر الاقتصاد الأوكراني حوالى 600 مليار دولار وفق بعض التقديرات.

 إنشاء صندوق جديد لأوكرانيا 
ويتوقع أن يقترح بنك الاستثمار الأوروبي إنشاء صندوق جديد لأوكرانيا قد تصل قيمته إلى مئة مليار يورو وفق مصادر مطلعة على الخطة. وستدعم المملكة المتحدة أحد أكبر حلفاء أوكرانيا، خصوصا إعادة بناء مدينة كييف ومنطقتها بطلب من الرئيس زيلينسكي على ما قالت وزارة الخارجية البريطانية الأحد.

وتنوي لندن كذلك العمل مع كييف وحلفائها لاستضافة مؤتمر يتمحور على انعاش أوكرانيا في 2023 وستقيم مكتبا في العاصمة البريطانية لمساعدة جهود الإعمار وتنسيقها.

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