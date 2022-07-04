27 إصابة في حادث إطلاق النار بـ«كوبنهاغن».. والمتهم يعترف بجريمته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الاثنين، أن حادث إطلاق النار بمركز التسوق في كوبنهاغن الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، أدى أيضا لإصابة 27 شخصا.

وقالت الشرطة إن من بين المصابين أربعة أشخاص بإصابات خطيرة، إضافة لثلاثة أشخاص يتلقون العلاج بعد إصاباتهم بخدوش من الطلقات العابرة.

وأوضح ناطق باسم منطقة العاصمة لشبكة «دي آر»، أن نحو 20 شخصا أصيبوا بإصابات طفيفة أثناء فرارهم من مركز التسوق، بما في ذلك كسور في الذراع أو الساق.

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توفى ثلاثة أشخاص في الهجوم، مواطن روسي مقيم في الدنمارك، 47 عاما، بالإضافة إلى صبي وفتاة 17 عاما، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

المتهم يعترف بجريمته

فيما قال كبير مفتشي الشرطة الدنماركية سورين توماسين، اليوم الإثنين، إن المواطن الدنماركي 22 عاما، الذي جرى إلقاء القبض عليه بعد الحادث اعترف بما ارتكبه.

«الهجوم ليس إرهابيا»

وأضاف توماسين أن آخرين أصيبوا بإصابات طفيفة أثناء فرارهم من مركز التسوق، مشيرا إلى أنه لا يتم التعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي، ولم تدل الشرطة بالمزيد من التعليقات عن الدافع المحتمل.

وتابع «لا توجد دلالات في التحقيق أو الوثائق أوفي إفادات الشهود يمكن أن تدل على أن ما حدث له علاقة بالإرهاب»، موضحا أنه غير مستعد لمناقشة ماهية الدوافع المحتملة لمرتكب الحادث، قائلا إنه يبدو أنه كان يتصرف بمفرده. وأشار إلى أنه سعى في الماضي للحصول على رعاية نفسية.

وقال توماسين لاحقا في مؤتمر صحفي، إن الشرطة وجدت أن المشتبه به كان يحمل بندقية وسكينا، مضيفا «يبدو حاليا أن الأسلحة مصرح بها، ولكنه غير مصرح له بحملها»، وفتشت الشرطة شقة في منطقة فالبي في كوبنهاغن.

وكان وزير العدل ماتيس تيسفاي، قال في وقت سابق لوكالة الأنباء الدنماركية «لا نعلم الدافع بعد، ولكني أؤكد أن السلطات تقوم بكل ما في وسعها لحل القضية وضمان محاكمة المتورطين».