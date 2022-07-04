Atwasat

فرض حجر على 1.7 مليون شخص في شرق الصين بسبب «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 02:01 مساء
فرض حجر على 1.7 مليون شخص في شرق الصين بسبب «كوفيد»
اختبار للكشف عن كوفيد في بكين, 27 يونيو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

فرضت الصين حجرا على 1.7 مليون شخص في مقاطعة أنهوي، في شرق البلاد، بعد الإبلاغ عن نحو 300 إصابة جديدة، الإثنين، مع عودة ظهور كوفيد في مناطق معينة.

وتتبع الصين سياسة صارمة لاحتواء الفيروس، من خلال تكثيف فحوص الكشف عن الإصابة والحجر الصحي الإلزامي والعزل بمجرد ظهور حالات قليلة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويعود الوباء للظهور في أنهوي، في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الصيني ببطء منذ رُفع في أوائل يوليو، إنهاء العزل الذي استمر عدة أشهر في شنغهاي.

- بكين تحذر من ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»
- غضب في شنغهاي من الإغلاق بسبب «كورونا»: اسمعوا صوتنا

وأعلنت بلدتان في المقاطعة هما سيشيان ولينغبي، عن إغلاق شمل أكثر من 1.7 مليون شخص، لا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لإجراء اختبار «كوفيد».

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (CCTV)، لقطات لشوارع خالية في سيشيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع صفوف طويلة أمام مراكز الاختبار علما أنه سادس اختبار يخضع له السكان في غضون أيام.

287 حالة إيجابية جديدة في أنهوي
وأبلغت وزارة الصحة عن 287 حالة إيجابية جديدة في أنهوي الإثنين، ليصل العدد الإجمالي لأكثر من 1000 حالة في المقاطعة خلال أيام.

وحث حاكم المقاطعة وانغ تشينغ شيان، السلطات المحلية على «الإسراع في إجراء فحوصات الكشف»، وفرض الحجر الصحي والإبلاغ عن الإصابات في أقرب وقت ممكن.

مقاطعة جيانغسو المجاورة تبلغ عن 56 حالة
كذلك، أبلغت مقاطعة جيانغسو المجاورة عن 56 حالة جديدة في أربع مدن الإثنين.

وما زال عدد الحالات منخفضا جدا في الصين، مقارنة بالغالبية العظمى من بلدان العالم، لكن السلطات تعتزم الحد من انتشار الفيروس قدر الإمكان بسبب محدودية الموارد الطبية في بعض المناطق وتدني معدل التطعيم نسبيا بين كبار السن.

ومع ذلك، فإن لهذه الاستراتيجية تأثيرا عميقا على اقتصاد العملاق الآسيوي. والتخفيف الملحوظ الوحيد الذي اتخذته السلطات في الأسابيع الأخيرة هو خفض الحجر الصحي عند الوصول إلى الصين إلى عشرة أيام بدلا من 21 يوما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ...
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم
الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟

متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 12 شخصا في حادث سير في شمال الهند
مقتل 12 شخصا في حادث سير في شمال الهند
سيدني الأسترالية تستعد لمزيد من الفيضانات وأوامر بإجلاء 30 ألف شخص
سيدني الأسترالية تستعد لمزيد من الفيضانات وأوامر بإجلاء 30 ألف ...
18 قتيلا خلال اضطرابات شهدتها أوزبكستان في نهاية الأسبوع
18 قتيلا خلال اضطرابات شهدتها أوزبكستان في نهاية الأسبوع
مصرع 6 أشخاص على الأقل جراء انهيار جليدي في إيطاليا
مصرع 6 أشخاص على الأقل جراء انهيار جليدي في إيطاليا
مقتل 15 مدنيا في هجوم مسلح شمال غرب بوركينا فاسو
مقتل 15 مدنيا في هجوم مسلح شمال غرب بوركينا فاسو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
المزيد
27 إصابة في حادث إطلاق النار بـ«كوبنهاغن».. والمتهم يعترف بجريمته
27 إصابة في حادث إطلاق النار بـ«كوبنهاغن».. والمتهم يعترف ......
فرض حجر على 1.7 مليون شخص في شرق الصين بسبب «كوفيد»
فرض حجر على 1.7 مليون شخص في شرق الصين بسبب «كوفيد»...
بوتين يأمر بمواصلة الهجوم الروسي بعد السيطرة على منطقة لوغانسك
بوتين يأمر بمواصلة الهجوم الروسي بعد السيطرة على منطقة ......
مقتل 15 مدنيا في هجوم مسلح شمال غرب بوركينا فاسو
مقتل 15 مدنيا في هجوم مسلح شمال غرب بوركينا فاسو...
مصرع 6 أشخاص على الأقل جراء انهيار جليدي في إيطاليا
مصرع 6 أشخاص على الأقل جراء انهيار جليدي في إيطاليا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط