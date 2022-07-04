فرض حجر على 1.7 مليون شخص في شرق الصين بسبب «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت الصين حجرا على 1.7 مليون شخص في مقاطعة أنهوي، في شرق البلاد، بعد الإبلاغ عن نحو 300 إصابة جديدة، الإثنين، مع عودة ظهور كوفيد في مناطق معينة.

وتتبع الصين سياسة صارمة لاحتواء الفيروس، من خلال تكثيف فحوص الكشف عن الإصابة والحجر الصحي الإلزامي والعزل بمجرد ظهور حالات قليلة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويعود الوباء للظهور في أنهوي، في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الصيني ببطء منذ رُفع في أوائل يوليو، إنهاء العزل الذي استمر عدة أشهر في شنغهاي.

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وأعلنت بلدتان في المقاطعة هما سيشيان ولينغبي، عن إغلاق شمل أكثر من 1.7 مليون شخص، لا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لإجراء اختبار «كوفيد».

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (CCTV)، لقطات لشوارع خالية في سيشيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع صفوف طويلة أمام مراكز الاختبار علما أنه سادس اختبار يخضع له السكان في غضون أيام.

287 حالة إيجابية جديدة في أنهوي

وأبلغت وزارة الصحة عن 287 حالة إيجابية جديدة في أنهوي الإثنين، ليصل العدد الإجمالي لأكثر من 1000 حالة في المقاطعة خلال أيام.

وحث حاكم المقاطعة وانغ تشينغ شيان، السلطات المحلية على «الإسراع في إجراء فحوصات الكشف»، وفرض الحجر الصحي والإبلاغ عن الإصابات في أقرب وقت ممكن.

مقاطعة جيانغسو المجاورة تبلغ عن 56 حالة

كذلك، أبلغت مقاطعة جيانغسو المجاورة عن 56 حالة جديدة في أربع مدن الإثنين.

وما زال عدد الحالات منخفضا جدا في الصين، مقارنة بالغالبية العظمى من بلدان العالم، لكن السلطات تعتزم الحد من انتشار الفيروس قدر الإمكان بسبب محدودية الموارد الطبية في بعض المناطق وتدني معدل التطعيم نسبيا بين كبار السن.

ومع ذلك، فإن لهذه الاستراتيجية تأثيرا عميقا على اقتصاد العملاق الآسيوي. والتخفيف الملحوظ الوحيد الذي اتخذته السلطات في الأسابيع الأخيرة هو خفض الحجر الصحي عند الوصول إلى الصين إلى عشرة أيام بدلا من 21 يوما.