بوتين يأمر بمواصلة الهجوم الروسي بعد السيطرة على منطقة لوغانسك

القاهرة - بوابة الوسط

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قواته الإثنين، بمواصلة هجومها في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوغانسك.

وقال بوتين خلال لقاء مع وزير دفاعه سيرغي شويغو، بثه التلفزيون، إن القوات الروسية «يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها»، بحسب وكالة «فرانس برس».