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18 قتيلًا خلال اضطرابات شهدتها أوزبكستان في نهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 11:41 صباحا
18 قتيلًا خلال اضطرابات شهدتها أوزبكستان في نهاية الأسبوع
مدينة طشقند. (الإنترنت)
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قالت النيابة العامة في أوزبكستان، اليوم الإثنين، إن 18 شخصًا لقوا حتفهم خلال الاضطرابات التي شهدتها الأسبوع الماضي، منطقة قرقل باغستان المتمتعة بالحكم الذاتي، احتجاجاً على التغييرات الدستورية المزمعة والتي تؤثر على وضع المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، عن أبرور ماماتوف، المسؤول في مكتب المدعي العام، قوله إن «18 شخصًا توفوا نتيجة إصابات خطيرة أثناء اضطرابات كبيرة في نكوص» عاصمة الإقليم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

رئيس أوزبكستان يقر بوقوع «ضحايا» في صفوف المدنيين والشرطة
وكان رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، أقر الأحد بوقوع «ضحايا» في صفوف المدنيين والشرطة إثر تظاهرات جرت يومي الجمعة والسبت، احتجاجا على مشروع تعديل دستوري يقلص من الحكم الذاتي في إقليم قرقل باغستان الفقير في شمال غرب البلاد، إلا ان مجريات الأحداث لا تزال مبهمة، إذ قطعت السلطات الجزء الأكبر من وسائل الاتصال خلال المواجهات، لكن بعض المقاطع المصورة التي سُربت عبر الإنترنت اظهرت جرحى وأشخاصا فاقدي الوعي.

- رئيس أوزبكستان يتحدث عن سقوط «ضحايا» بتظاهرات في غرب البلاد

والسبت فرضت حالة الطوارئ لمدة شهر في الإقليم، وبموازاة ذلك وعد الرئيس الأوزبكستاني، بسحب التعديلات الدستورية موضع الاحتجاج.

واتهم الرئيس منظمي التظاهرات «بالاختباء وراء شعارات» سياسية، فيما يسعون إلى «السيطرة على إدارات رسمية تابعة للحكومة المحلية» والاستحواذ على أسلحة.

وتمثّل هذه الاشتباكات أكبر تحد حتى الآن لحكم ميرزييويف البالغ 64 عاما، منذ وصوله إلى الرئاسة من منصب رئيس وزراء عام 2016، بعدما توفى إسلام كريموف الذي حكم أوزبكستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي.

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