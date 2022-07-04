سيدني الأسترالية تستعد لمزيد من الفيضانات وأوامر بإجلاء 30 ألف شخص

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الإثنين، أوامر إجلاء أو تحذيرات لأكثر من 30 ألف شخص في منطقة سيدني، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أكبر مدينة في أستراليا.

وحذرت سلطات الولاية السكان بأن يكونوا على استعداد لاستمرار هطول الأمطار اليوم، قبل أن تهدأ الأوضاع بحلول يوم غد الثلاثاء وفقا للتوقعات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتسببت أيام من سقوط الأمطار الغزيرة في تعرض بعض المناطق لرابع فيضان كبير خلال 18 شهرا فقط، مع تعرض المناطق المنخفضة في غرب سيدني والموجودة حول نهري «نيبين» و«هاوكيسبويري» في الضواحي الداخلية للمدينة للخطر.

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أظهرت الصور الجوية لضاحية «كامدن» في غربي سيدني، مسافات طويلة من الطرق مغطاة بالكامل بالمياه، ويرتفع مستوى مياه الفيضانات لتغمر أجزاء من المباني.

4 أضعاف حجم الأمطار

وتعرضت منطقة سيدني بالفعل لـ4 أضعاف حجم الأمطار التي تهطل عليها عادة خلال شهر يوليو بالكامل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وقالت جين جولدنج من مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي اليوم الإثنين، إنه بالرغم من أن حجم الأمطار المتساقطة يمكن أن يقارن بالظواهر الجوية القاسية السابقة، إلا أنها هطلت هذه المرة خلال فترة زمنية أقصر.

وتابعت أن مياه الأمطار التي تساقطت خلال آخر مرة حدثت فيها فيضانات كبيرة في سيدني في مارس الماضي، «تجمعت على مدار سبعة أيام»، ولكن في هذه المرة نشهد معدلات سقوط عالية جدا في أيام أقل.

كما أن بعض المناطق التي تضررت من الأمطار التي سقطت خلال شهري فبراير ومارس، وتسببت في فيضانات تاريخية لا تزال في مرحلة التعافي.

ولطالما أثرت ظواهر الطقس المتطرفة على أستراليا، وتفاقمت هذه الظواهر خلال السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ، ففي منتصف شهر يناير الماضي، على سبيل المثال، كانت أجزاء كبيرة من البلاد تعاني من موجة حارة مع تسجيل درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية في غرب البلاد.