الشرطة الدنماركية: حادث إطلاق النار بمركز التسوق في كوبنهاجن «لم يكن إرهابيا»

القاهرة - بوابة الوسط

قال كبير مفتشي الشرطة الدنماركية، سورين توماسين، إن حادث إطلاق النار في مركز التسوق بكوبنهاجن «لم يكن عملا إرهابيا».

ولقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم في الحادث الذي وقع أمس الأحد، ولكن توماسين قال في تصريحات أذاعتها شبكة «تي في 2»، إن منفذ الهجوم أطلق النار عشوائيا على جموع المتواجدين في السوق.

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وأضاف «لا توجد دلالات في التحقيق أو الوثائق أو إفادات الشهود، يمكن أن تدل على أن ما حدث له علاقة بالإرهاب»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأوضح توماسين أنه غير مستعد لمناقشة ماهية الدوافع المحتملة لمرتكب الحادث، مضيفا «يبدو أنه كان يتصرف بمفرده»، وأنه سعى في الماضي للحصول على رعاية نفسية.