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3 قتلى حصيلة واقعة إطلاق النار كوبنهاغن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 08:02 صباحا
3 قتلى حصيلة واقعة إطلاق النار كوبنهاغن
فتاتان تركضان خارج مركز تجاري في كوبنهاغن بعدما فتح شخص النار على رواده، 3 يوليو 2022، (الإنترنت)
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سقط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جرّاء إطلاق نار داخل مركز تجاري في كوبنهاغن أمس الأحد، وفق ما أعلنت الشرطة، مؤكّدة أنّها أوقفت مشتبهًا فيه هو دنماركيّ يبلغ الثانية والعشرين.

وقال كبير مفتّشي شرطة كوبنهاغن، سورين توماسن، في مؤتمر صحافي، إنّ القتلى الثلاثة هم رجل في الأربعين من عمره وشابّان لم تُحدّد أعمارهما، وإن المشتبه فيه معروف من الشرطة «لكن بشكل هامشيّ فقط»، لافتا إلى وجود كثير من الجرحى، حالات ثلاثة منهم حرجة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار توماسن إلى أنّ دوافع المشتبه به الذي وُصِف بأنّه «من أصل دنماركيّ يبلغ 22 عامًا» ما زالت مبهمة، لكن «لا يمكن استبعاد (فرضيّة) عمل إرهابي». وأضاف أنّه لا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى مشاركة أشخاص آخرين في هذه العمليّة.

حديث حول دوافع عنصرية وراء الهجوم
وقال قائد التحقيق إنّ هناك معلومات تسري على شبكات التواصل الاجتماعي، حول أنّ العمليّة قد تكون ارتُكِبت بدافع عنصريّ، أو بوافع أخرى مختلفة، «لكن لا يمكنني القول إنّ لدينا أيّ شيء يدعم ذلك في هذه المرحلة».

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لكنّ الشرطة أكّدت أنّها تُحقّق في مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت تظهر المشتبه به يحمل أسلحة، يوجّهها نحو صدغه، الأمر الذي يثير شكوكًا حيال حالته النفسية. وانتشرت قوّة كبيرة من الشرطة في موقع إطلاق النار وفي أماكن عدّة في كوبنهاغن.

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