الشرطة الدنماركية: «قتلى عديدون» في إطلاق النار داخل مركز للتسوق في كوبنهاغن

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت الشرطة الدنماركية أن إطلاق النار الذي وقع عصر الأحد داخل مركز للتسوق في كوبنهاغن أسفر عن «قتلى عديدين» إضافة الى العديد من الجرحى.

وقال قائد شرطة كوبنهاغن سورين توماسن في مؤتمر صحفي إن المشتبه به الذي أوقفته الشرطة في وقت سابق هو «دنماركي» عمره 22 عاما، وفق «فرانس برس».

إطلاق نار في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن

وأعلنت الشرطة الدنماركية، في وقت سابق الأحد، أن «العديد» من الأشخاص أصيبوا خلال إطلاق نار بعد ظهر الأحد في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن وتم توقيف شخص على صلة بما جرى.

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وكتبت رئيسة بلدية العاصمة الدنماركية صوفي اندرسن على تويتر «لا نعلم حتى الآن عدد المصابين أو القتلى لكن الامر خطير جدا».

المرحلة الثالثة من سباق طواف فرنسا

وبعد يومين من تنظيم المرحلة الثالثة من سباق طواف فرنسا للدراجات في العاصمة الدنماركية، وقع إطلاق النار بعد الظهر داخل مركز فيلدز للتسوق في منطقة اماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وكتبت الشرطة على تويتر مساء «تم توقيف شخص على صلة بإطلاق النار. لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هويته».

تشكيل خلية أزمة

وبعدما أبلغ شهود عن إطلاق عيارات نارية، وصلت تعزيزات كبيرة للشرطة الى محيط مركز التسوق المترامي. وأظهرت مشاهد من المكان مسعفين ينقلون جريحا وأمهات يحملن اطفالهن ويحاولن تهدئتهم.

ولم تحدد الشرطة حتى الآن عدد الضحايا او حالتهم. وذكر التلفزيون الوطني «دي آر» أن ثلاثة اشخاص نقلوا الى المستشفى. لكن هذه الحصيلة لا تشمل من تم إسعافهم في المكان.

وأوضحت رئيسة بلدية كوبنهاغن أنه تم تشكيل خلية أزمة. وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من مئة شخص إلى خارج المركز التجاري، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

وبعيد ذلك، أفادت الشرطة عبر تويتر «نحن في المكان. أطلقت عيارات نارية واصيب العديد من الاشخاص». ودعت السلطات الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيدا من المنطقة.

شرطيون مدججون بالسلاح

وقرابة الساعة 19,30 (17,30 ت غ)، ضرب طوق أمني واسع وقطعت الطرق المؤدية الى مركز التسوق. كذلك، تم ايقاف حركة المترو وكانت مروحية تحلق في أجواء المنطقة، بحسب «فرانس برس» في المكان.

ومنع شرطيون مدججون بالسلاح أشخاصا في محيط المكان من العودة الى منازلهم. ويجاور موقع الهجوم قاعة «رويال أرينا» للحفلات الموسيقية حيث كان مقررا إقامة حفلة للمغني البريطاني هاري ستايلز اعتبارا من الساعة 20,00.

ويعود آخر اعتداء في كوبنهاغن الى 14 و15 فبراير 2015 حين أسفرت سلسلة عمليات إطلاق نار على خلفية متطرفة عن قتيلين وخمسة جرحى.