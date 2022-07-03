الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من ليسيتشانسك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني الأحد انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا والتي تواجه هجوما عنيفا من القوات الروسية منذ أسابيع.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية في بيان «حفاظا على أرواح المدافعين الأوكرانيين، اتخذ قرار الانسحاب» من المدينة، مشيرة إلى «تفوق» الجيش الروسي على الصعيد الميداني، بحسب «فرانس برس».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق الأحد، إنه من المستحيل القول إن ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية، مؤكدًا استمرار القتال في ضواحي هذه المدينة التي أعلنت موسكو في وقت سابق السيطرة عليها.

- ثلاثة قتلى بعد «انفجارات قوية» في بيلغورود الروسية قرب أوكرانيا

- روسيا تنشر فيديو لدبابات تقصف مواقع عسكرية أوكرانية

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي «لا يمكننا القول إن ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية»، مضيفًا «هناك قتال في ضواحي» هذه المدينة المحاصرة منذ أسابيع.

السيطرة على ليسيتشانسك الأوكرانية

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأحد، أن قوات بلاده انتزعت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية، «أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بات يسيطر على أكثر من ألفي بلدة وقرية منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي. وتابع زيلينسكي، في كلمته اليومية المسائية، أن بعض هذه القرى والمدن «دُمر بالكامل».