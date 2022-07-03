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زيلينسكي: من المستحيل القول إن ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 06:45 مساء
زيلينسكي: من المستحيل القول إن ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية
دمار في ليسيتشانسك في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه من المستحيل القول إن ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية، مؤكدًا استمرار القتال في ضواحي هذه المدينة التي أعلنت موسكو في وقت سابق السيطرة عليها.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي «لا يمكننا القول إن ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية»، مضيفًا «هناك قتال في ضواحي» هذه المدينة المحاصرة منذ أسابيع، بحسب «فرانس برس».

السيطرة على ليسيتشانسك الأوكرانية 
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأحد، أن قوات بلاده انتزعت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية، «أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية».

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وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بات يسيطر على أكثر من ألفي بلدة وقرية منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي. وتابع زيلينسكي، في كلمته اليومية المسائية، أن بعض هذه القرى والمدن «دُمر بالكامل»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

قصف براجمات صواريخ 
وأدى قصف براجمات صواريخ، الأحد، إلى سقوط «عدد كبير من القتلى والجرحى» في سلوفيانسك، كما أعلن رئيس بلدية هذه المدينة التي تتعرض لهجوم من الجيش الروسي.

وقال فاديم لياخ رئيس بلدية المدينة في تسجيل مصور على «فيسبوك»: «قصف براجمات صواريخ على سلوفيانسك، هو الأعنف منذ فترة طويلة. هناك خمسة عشر حريقًا والعديد من القتلى والجرحى».

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