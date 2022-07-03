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محاكمة ابنة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني بتهمة الدعاية ضد النظام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 05:21 مساء
محاكمة ابنة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني بتهمة الدعاية ضد النظام
فائزة رفسنجاني، كريمة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني في طهران. (أ ف ب)
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وجهت محكمة لابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني اتهامات بالدعاية ضد النظام والتجديف على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلنت السلطة القضائية، الأحد.

وقال مدعي عام طهران علي صالحي إن «لائحة الاتهام ... صدرت وأحيلت على المحكمة بتهم النشاط الدعائي ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية والتجديف»، وفق موقع ميزان التابع للسلطة القضائية، بحسب «فرانس برس».

وتتعلق الاتهامات بتعليقات مفترضة لفائزة رفسنجاني وهي نائبة سابقة وناشطة في مجال حقوق النساء، خلال نقاش إذاعي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في أبريل.

رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء
ونقلت وسائل إعلام محلية عن فائزة رفسنجاني قولها إن طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» التي وضعتها الولايات المتحدة «ضار بالمصالح الوطنية». وشطب الحرس الثوري من قائمة «الإرهاب» أحد المطالب الشائكة في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015.

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وفائزة رفسنجاني البالغة 59 عامًا، هي ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس المعتدل الاسبق الذي دعا إلى التقارب مع الغرب والولايات المتحدة. واعتقلت الناشطة النسوية والنائبة السابقة وحكم عليها بالسجن ستة أشهر في نهاية العام 2012 بتهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية.

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