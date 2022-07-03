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روسيا تتهم كييف بإطلاق صواريخ على بيلغورود القريبة من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 11:57 صباحا
روسيا تتهم كييف بإطلاق صواريخ على بيلغورود القريبة من أوكرانيا
الجيش الروسي وحلفاؤه الانفصاليون في أوكرانيا. ( الإنترنت).
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أكد الجيش الروسي، أنه اعترض الأحد ثلاث قذائف أوكرانية استهدفت مدينة بيلغورود القريبة من أوكرانيا، حيث أعلن مسؤول محلي في وقت سابق مقتل ثلاثة أشخاص بعد انفجارات.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، «أسقطت الدفاعات الروسية المضادة للطائرات ثلاثة صواريخ عنقودية من طراز توشكا-يو، أطلقها قوميون أوكرانيون على بيلغورود.. سقطت شظايا أحد الصواريخ الأوكرانية بعد تدميرها على منزل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- ثلاثة قتلى بعد «انفجارات قوية» في بيلغورود الروسية قرب أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد حاكم بيلغورود بمقتل ثلاثة أشخاص في سلسلة «انفجارات قوية» هزّت المدينة الروسية.

وقال الحاكم فياشيسلاف غلادكوف، على «تلغرام»، «نحاول حاليًا تحديد ظروف الحادثة.. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل»، مضيفا أن 11 مبنى سكنيا و39 منزلا تضررت جرّاء الانفجارات التي وقعت في ساعات الصباح الأولى، بحسب وكالة «فرانس برس».

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