زيلينسكي: الجيش الروسي يسيطر على أكثر من 2600 مدينة وبلدة وقرية أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بات يسيطر على أكثر من ألفي بلدة وقرية منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي.

وتابع زيلينسكي، في كلمته اليومية المسائية، أن بعض هذه القرى والمدن «دمر بالكامل»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

- ثلاثة قتلى بعد «انفجارات قوية» في بيلغورود الروسية قرب أوكرانيا

وفي الأثناء قتل ثلاثة أشخاص في سلسلة «انفجارات قوية» هزّت مدينة بيلغورود الروسية، وفق ما أفاد حاكم المنطقة المحاذية لأوكرانيا، الأحد.

وقال الحاكم فياشيسلاف غلادكوف، على «تلغرام»، «نحاول حاليا تحديد ظروف الحادثة.. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل»، مضيفا أن 11 مبنى سكنيا و39 منزلا تضررت جرّاء الانفجارات التي وقعت في ساعات الصباح الأولى.