استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان، المهندس الرئيسي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي بشأن إعادة تمويل ديون الأرجنتين، استقالته السبت بعد عامين ونصف عام في منصبه. وقال غوزمان في رسالة إلى الرئيس ألبرتو فيرنانديز (يسار وسط) «أكتب لكم لأقدم استقالتي من منصب وزير اقتصاد الأمة الذي شرفتموني به منذ 10 ديسمبر 2019»، داعيًا فرنانديز إلى تعيين خلف له على رأس الوزارة.



غوزمان رجل اقتصاد يبلغ التاسعة والثلاثين وهو قريب من جوزف ستيغليتز حائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وقد كان في طليعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين البالغة 45 مليارًا تقريبًا. تنص الاتفاقية بين الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية وصندوق النقد على سلسلة من تدابير الاقتصاد الكلي للسيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50.9% في 2021، و60.7% خلال الأشهر الـ12 الماضية) وتقليل عجز ميزانيتها (3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021)، على أن يجري كل ذلك تحت مراقبة منتظمة من الصندوق، وفق وكالة «فرانس برس».