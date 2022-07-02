Atwasat

الجيش الأوكراني: معارك عنيفة في ليسيتشانسك دون محاصرة المدينة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 04:06 مساء
الجيش الأوكراني: معارك عنيفة في ليسيتشانسك دون محاصرة المدينة
دمار جراء القصف الروسي قرب أوديسا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أن مدينة ليسيتشانشك الواقعة في شرق أوكرانيا، التي تشهد منذ أيام معارك عنيفة، «ليست محاصرة»، مناقضًا بذلك ما أعلنه انفصاليون يدعمهم الجيش الروسي.

وجاء في تصريح للناطق باسم الحرس الوطني الأوكراني، رسلان موزيتشوك، أن «معارك عنيفة تدور في محيط ليسيتشانسك. لحسن الحظ أن المدينة ليست محاصرة وهي تحت سيطرة الجيش الأوكراني»، نافيًا بذلك ما سبق أن أعلنه ممثل للقوات الانفصالية في لوغانسك، وفق «فرانس برس».

ترهيب روسي متعمد
ونددت كييف بـ«ترهيب روسي متعمد»، وجددت مطالبتها بالحصول على أنظمة غربية مضادة للصواريخ بعد ضربات دامية في منطقة أوديسا، فيما تواجه القوات الأوكرانية وضعًا «صعبًا جدًا» في ليسيتشانسك المدينة الإستراتيجية في دونباس.

- بايدن يعلن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا
-  أميركا ترسل لأوكرانيا نظامي صواريخ «أرض/جو» و4 رادارات مضادة للمدفعية

وتواصلت المعارك في أوكرانيا، الجمعة، لا سيما حول مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية في شرق البلاد، وفي الجنوب حيث أدى قصف صاروخي على مبانٍ إلى مقتل 21 شخصًا على الأقل بالقرب من أوديسا حسب كييف.

تدمير 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية
وذكرت وكالات أنباء روسية نقلًا عن وزارة الدفاع، السبت، أن القوات الروسية دمرت خمسة مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس وميكولايف باستخدام أسلحة عالية الدقة، وقصفت أيضًا ثلاثة مواقع تخزين في منطقة زابوريجيا.

وقالت السلطات الأوكرانية إن صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيًا ومنتجعًا بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في ساعة مبكرة من الصباح.

 مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، الجمعة، مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار، تشمل صواريخ وقذائف وأدوات دفاع جوي للتعامل مع الجيش الروسي في جنوب البلاد وشرقها حيث يحتدم القتال.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية تجميد أصول تزيد قيمتها على مليار دولار لشركة مقرها الولايات المتحدة ويديرها السياسي الروسي سليمان كريموف الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات من قبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري ...
الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري

جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»

كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء

محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
«الطاقة الدولية»: ليبيا تملك إمكانات لإنتاج منخفض التكلفة لـ«الهيدروجين الأخضر»

«الطاقة الدولية»: ليبيا تملك إمكانات لإنتاج منخفض التكلفة لـ«الهيدروجين الأخضر»
ارتفاع مضبوطات «الترامادول» و«الهيروين» و«المنشطات الأمفيتامينية».. المخدرات تتسلل إلى ليبيا من الساحل الأفريقي عبر «تحالفات مشبوهة»

ارتفاع مضبوطات «الترامادول» و«الهيروين» و«المنشطات الأمفيتامينية».. المخدرات ...
السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس

السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل وإصابة 24 شخصا وتدمير قرية بسبب 3 زلازل جنوب إيران
مقتل وإصابة 24 شخصا وتدمير قرية بسبب 3 زلازل جنوب إيران
إصابة رجل دين شيعي في «هجوم» بإيران
إصابة رجل دين شيعي في «هجوم» بإيران
أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال أسبوع
أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال أسبوع
لندن: الإمدادات الروسية من «الأسلحة الحديثة» تنفد
لندن: الإمدادات الروسية من «الأسلحة الحديثة» تنفد
تظاهرات في إسبانيا والمغرب احتجاجا على مقتل مهاجرين في مليلية
تظاهرات في إسبانيا والمغرب احتجاجا على مقتل مهاجرين في مليلية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق......
المزيد
قمة «غرب إفريقيا» تبحث العقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو
قمة «غرب إفريقيا» تبحث العقوبات على مالي وغينيا وبوركينا ......
الجيش الأوكراني: معارك عنيفة في ليسيتشانسك دون محاصرة المدينة
الجيش الأوكراني: معارك عنيفة في ليسيتشانسك دون محاصرة ......
الإمارات ترسل مستشفى ميدانيا ومستلزمات طبية لإغاثة متضرري زلزال أفغانستان
الإمارات ترسل مستشفى ميدانيا ومستلزمات طبية لإغاثة متضرري ......
تظاهرات في إسبانيا والمغرب احتجاجا على مقتل مهاجرين في مليلية
تظاهرات في إسبانيا والمغرب احتجاجا على مقتل مهاجرين في ......
لندن: الإمدادات الروسية من «الأسلحة الحديثة» تنفد
لندن: الإمدادات الروسية من «الأسلحة الحديثة» تنفد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط