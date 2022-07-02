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الإمارات ترسل مستشفى ميدانيا ومستلزمات طبية لإغاثة متضرري زلزال أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 04:02 مساء
الإمارات ترسل مستشفى ميدانيا ومستلزمات طبية لإغاثة متضرري زلزال أفغانستان
أفغان يقفون بجوار منزل تدمر جراء الزلزال، 22 يونيو 2022، (الإنترنت)
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أرسلت الإمارات ثلاث طائرات، تحمل مستشفى ميدانيًا متكاملًا يضم 75 سريرًا على مساحة 1000 متر مربع وغرفتي عمليات، مزودتين بأحدث المعدات الطبية والأجهزة لتقديم الإغاثة لمتضرري زلزال وقع أخيرًا في أفغانستان.

جسر جوي إغاثي
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي تواصل الإمارات تسييره، لدعم الأوضاع الإنسانية ومساعدة المتضررين إثر تداعيات الزلزال، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما أرسلت الإمارات 16 طنًا من المستلزمات والمعدات الطبية، وفريقًا طبيًا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين.

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وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وجه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من زلزال أفغانستان.

وقال سفير الإمارات لدى أفغانستان، عيسى سالم الظاهري، إن إرسال المستشفى الميداني والمساعدات الطبية، يأتي في إطار دعم ومساندة الجهود المبذولة لتحقيق سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية للمتأثرين جراء الزلزال الذي شهدته أفغانستان، والمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم الصحية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أرسلت أخيرًا طائرة مساعدات تحمل 30 طنًا من المواد الغذائية العاجلة ضمن الجسر الجوي الإغاثي لضحايا الزلزال في أفغانستان، لدعم الوضع الإنساني، والإسهام في سد العجز في المواد الغذائية لشريحة كبيرة من الأسر المتضررة من الزلزال خاصة الأطفال والنساء.

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