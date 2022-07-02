لندن: الإمدادات الروسية من «الأسلحة الحديثة» تنفد

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت المخابرات البريطانية، أن الإمدادات الروسية من «الأسلحة الحديثة»، آخذة فى النفاد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في آخر تحديث استخباراتي، إن روسيا تستخدم صواريخ مضادة للسفن في «دور ثانوي لهجوم بري»، على الأرجح بسبب تضاؤل مخزون الأسلحة الحديثة الأكثر دقة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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ورفضت روسيا التقارير البريطانية بوصفها دعاية، فيما ذكرت المخابرات البريطانية أن السلاح الذي أصاب مركز تسوق في كريمنشوك في 27 يونيو الماضي ربما يكون صاروخًا مضادًا للسفن، طراز «كيه.إتش.32»، لم يجر تطويره لضرب الأهداف الأرضية بدقة.