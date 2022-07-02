أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت بريطانيا نحو مليوني إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع واحد، لترتفع حالات الإصابة في البلاد بنسبة تزيد على 30% خلال هذا الأسبوع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسباب الزيادة ربما تكون ناجمة عن وجود متغيرات «أوميكرون» الأكثر اعتدالًا، التي تبقى على الرغم من ذلك معدية، بحسب وكالة «رويترز».

وبينما التقديرات تؤكد أن عدد الإصابات في المملكة المتحدة بالفيروس خلال أسبوع في نهاية الشهر الماضي، قد تجاوز عتبة أكثر من مليوني حالة، أي ما يصل إلى حالة إصابة واحدة بين كل ثلاثين شخصًا.

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وعلى الرغم من ذلك فإن الأرقام لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي في معدل الإصابات شهدته البلاد في يناير من العام الماضي.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن تصل معدلات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا هذا الصيف، لمستويات عالية بسبب رفع دول القارة إجراءات مكافحة كوفيد 19، فيما تُعتبر فرنسا والبرتغال والنمسا من بين الدول ذات معدلات الإصابة الأعلى في القارة العجوز.