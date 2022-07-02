إصابة رجل دين شيعي في «هجوم» بإيران

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب رجل دين شيعي بجروح صباح السبت، في أصفهان بوسط إيران، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني الذي تحدث عن «هجوم».

وأفاد التلفزيون بأن سائق دراجة نارية أصاب بسلاح ناري، حجة الإسلام (رتبة متوسّطة لدى رجال الدين الشيعة) محسن أخوان، وهو إمام مسجد في شمال أصفهان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال المصدر نفسه، إن رجل الدين كان عائدًا إلى منزله بعد صلاة الفجر، عندما وقع «الهجوم»، مضيفًا أن دوافع إطلاق النار لم تعرف على الفور.

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وبحسب التلفزيون، فإن أخوان «لم يصب بجروح خطيرة»، لكنه نقل إلى المستشفى.

وفي أوائل أبريل، طعن متطرف سني من أصل «أوزبكي» اثنين من رجال الدين الشيعة حتى الموت، وجرح ثالثًا في مشهد (شمال شرق)، وأعدم القاتل شنقًا في 20 يونيو بحسب السلطة القضائية. واتهمت السلطات «عناصر تكفيرية»، بهذا الهجوم.

وقبل أيام قليلة من هذا الهجوم، أعلنت وسائل الإعلام مقتل رجلي دين سنّة في بلدة غونباد كافوس شمال البلاد، وجرى القبض على القتلة الثلاثة المزعومين، وهم أيضًا من السنّة.