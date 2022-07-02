مقتل وإصابة 24 شخصا وتدمير قرية بسبب 3 زلازل جنوب إيران

القاهرة - بوابة الوسط

قال محافظ هرمزجان الإيرانية، مهدي دوستي، إن الزلازل التي ضربت مناطق بالمحافظة الواقعة جنوبي البلاد فجر اليوم السبت، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين حتى الآن.

وقال دوستي، في تصريح صحفي صباح اليوم السبت، إن الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 و6.3 على مقياس ريختر والعشرات من التوابع الزلزالية، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين في قرى ميناء خمير، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأوضح أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش، التي دمرت الزلازل معظم منازلها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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وأشارت «إرنا» إلى ثلاثة زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 على مقياس ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان فجر اليوم السبت.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في العام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.