Atwasat

زلزال ضحل بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 09:14 صباحا
زلزال ضحل بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران
الأضرار الناجمة عن زلزال وقع جنوب شرق تبريز الإيرانية، 8 نوفمبر 2019. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

ضرب زلزال ضحل شدته 6 درجات جنوب إيران فجر السبت، على ما أعلن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، الذي كان ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجة.

وقال المعهد إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بُعد 100 كيلومتر، جنوب غربي ميناء بندر عباس، بحسب وكالة «فرانس برس».

- زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ميناء «جارك» جنوب إیران

والسبت الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة علی مقیاس ریختر، ميناء «جارك» بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

ووقع الزلزال على بُعد 23 كيلومترًا من ميناء «جارك» و25 كيلومترًا من جزيرة كيش و55 كيلومترًا من مدينة جناح بمحافظة هرمزكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الظهرة 1 - 3 الخمس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الظهرة 1 - 3 الخمس» في الدوري الممتاز
بعد غياب.. التحكيم العربي يعود لإدارة مباريات الدوري الليبي في مرحلة التتويج

بعد غياب.. التحكيم العربي يعود لإدارة مباريات الدوري الليبي في مرحلة التتويج
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار

4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بجدري القرود

ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بجدري القرود
دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة

دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي

الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي
بايدن: لن أتحدث عن هذا الطلب في زيارتي للسعودية

بايدن: لن أتحدث عن هذا الطلب في زيارتي للسعودية
في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها

في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد ...
موسكو تدين «النزعة القومية الأوكرانية» في إطار خلاف بشأن حساء
موسكو تدين «النزعة القومية الأوكرانية» في إطار خلاف بشأن حساء
«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
الجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان
الجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة ...
وفد أميركي يبحث مع طالبان في الدوحة مسألة المساعدات والاحتياطات الأفغانية المجمدة
وفد أميركي يبحث مع طالبان في الدوحة مسألة المساعدات والاحتياطات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق......
المزيد
أميركا ترسل لأوكرانيا نظامي صواريخ «أرض/جو» و4 رادارات مضادة للمدفعية
أميركا ترسل لأوكرانيا نظامي صواريخ «أرض/جو» و4 رادارات مضادة......
سماع دوي انفجارات قوية في مدينة ميكولايف الأوكرانية
سماع دوي انفجارات قوية في مدينة ميكولايف الأوكرانية...
زلزال ضحل بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران
زلزال ضحل بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران...
وفد أميركي يبحث مع طالبان في الدوحة مسألة المساعدات والاحتياطات الأفغانية المجمدة
وفد أميركي يبحث مع طالبان في الدوحة مسألة المساعدات ......
الجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان
الجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط