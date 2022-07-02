زلزال ضحل بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال ضحل شدته 6 درجات جنوب إيران فجر السبت، على ما أعلن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، الذي كان ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجة.

وقال المعهد إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بُعد 100 كيلومتر، جنوب غربي ميناء بندر عباس، بحسب وكالة «فرانس برس».

- زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ميناء «جارك» جنوب إیران

والسبت الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة علی مقیاس ریختر، ميناء «جارك» بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

ووقع الزلزال على بُعد 23 كيلومترًا من ميناء «جارك» و25 كيلومترًا من جزيرة كيش و55 كيلومترًا من مدينة جناح بمحافظة هرمزكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».