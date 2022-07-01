الجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الجيش الأوكراني الروس الجمعة، بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود، التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها من الجيش الروسي الخميس.

وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني على تلغرام «نفذت القوات المسلحة الروسية مرتين ضربة جوية مستخدمة قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان»، وهي من الأسلحة المحرمة دوليا، حسب وكالة «فرانس برس».

واتهم زالوجني موسكو بـ«عدم احترام التصريحات التي أدلت بها». وكان الجيش الروسي أعلن الخميس انسحابه من هذه الجزيرة الاستراتيجية «في بادرة حسن نية» بعدما «أتم الاهداف المحددة».