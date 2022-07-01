موسكو تدين «النزعة القومية الأوكرانية» في إطار خلاف بشأن حساء

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إعلانا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو» أن ثقافة حساء «البورش» الأوكراني في خطر، وسخرت من هذا الموقف الذي وصف بأنه انتصار لكييف في أوج نزاعها المسلح مع موسكو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وكتبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على «تلغرام» قائلة: «إذا كانت هناك حاجة لنشرح للعالم ما هي القومية المعاصرة في نظر كييف، أود أن أذكر هذه الحقيقة: الحمص والأرز البيلاف معترف بهما كأطباق وطنية في عدد من البلدان. إضفاء الصفة الأوكرانية ينطبق على كل شيء». وتساءلت «ماذا بعد ذلك؟ هل سيُعترف بالخنازير منتجا وطنيا أوكرانيا؟».