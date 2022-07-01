ارتفاع ضحايا غارة جوية روسية على مبنى سكني في أوديسا الأوكرانية إلى 17 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 17 شخصاً على الأقل في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي فجر الجمعة.

وقال الناطق باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا، سيرغي براتشوك، إنّ «عدد القتلى في الهجوم الصاروخي على المبنى السكني ارتفع إلى 17»، مضيفا أنّ الصاروخ أطلقته «طائرة استراتيجية» من سماء البحر الأسود، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وبحسب الناطق فإنّ «الصاروخ أصاب مبنى سكنياً من تسع طبقات يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر» التي تبعد حوالى 80 كلم إلى الجنوب من مدينة أوديسا.

وفي بادئ الأمر أعلنت فرق الإسعاف أنّ القصف أسفر عن سقوط ستة قتلى وسبعة جرحى، بينهم ثلاثة أطفال، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى عشرة ثم 17.