رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو أوكرانيا للإسراع في الإصلاحات لمكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الجمعة، السلطات الأوكرانية إلى الإسراع في إقرار الإصلاحات التي من شأنها أن تسهم في مكافحة الفساد.

وتحدثت رئيسة أكبر سلطة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي، أمام مجلس النواب الأوكراني عبر الفيديو.

ونقلت رويترز عن فون دير لايين، قولها إن أوكرانيا «لديها الآن طموح أوروبي واضح، وهي مرشحة للانضمام إلى التكتل، الأمر الذي لم يكن يمكن تخيله منذ 5 أشهر».

والخميس أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة «أكثر من 800 مليون دولار» تشمل الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهيزات أخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

- بايدن يعلن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا

وقال بايدن في خطاب ألقاه في ختام قلمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، اليوم الخميس، إن هذه المساعدة الجديدة ستفصّل «في الأيام المقبلة»، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا «طالما لزم الأمر».

كما أكد الرئيس الأميركي خلال حديثه قائلا: «سنبقى إلى جانب أوكرانيا وكل الحلف سيبقى إلى جانب أوكرانيا طالما لزم الأمر لضمان أنها لن تهزم من قبل روسيا».