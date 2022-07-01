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شي: «ما من داعٍ بتاتاً» لتغيير مبدأ «بلد واحد ونظامين» المطبّق في هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 10:11 صباحا
شي: «ما من داعٍ بتاتاً» لتغيير مبدأ «بلد واحد ونظامين» المطبّق في هونغ كونغ
الرئيس الصيني شي جينبينغ، يلقي خطابًا في الذكرى الـ25 لإعادة هونغ كونغ إلى الصين في الأول من يوليو 2022. (أ ف ب)
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يرى الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، أنّه «ما من داعٍ بتاتاً»، لتغيير مبدأ «بلد واحد ونظامين» المطبّق في هونغ كونغ والذي يمنح المستعمرة البريطانية السابقة درجة ما من الحكم الذاتي.

وقال شي، خلال حفل أقيم في هونغ كونغ بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة بكين السيادة على المستعمرة السابقة، إنّ هذا النموذج «هو نظام جيّد لدرجة أنّه ما من داعٍ بتاتاً لتغييره، ويجب الإبقاء عليه لفترة طويلة»، مشدّداً على أنّ كلّ ما فعلته الصين منذ 1997 كان «لما فيه خير هونغ يونغ».

- شي: «الديموقراطية الحقيقية» في هونغ كونغ بدأت بعد عودة المدينة للسيادة الصينية

واعتبر الرئيس الصيني أنّ «الديموقراطية الحقيقية» في هونغ كونغ، بدأت بعد عودة المدينة للسيادة الصينية قبل 25 عاماً، مؤكدا أنّه «بعد إعادة توحيدها مع الوطن الأمّ، أصبح سكّان هونغ كونغ أسياد مدينتهم»، معتبراً أنّ «الديموقراطية الحقيقية في هونغ كونغ بدأت حينئذ»، بحسب وكالة فرانس برس.

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