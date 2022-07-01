القائد الأعلى لحركة طالبان يشارك في اجتماع لشخصيات دينية في كابول

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زادة، الذي يبقى عادة بعيدا عن المناسبات العامة، في اجتماع لشخصيات دينية الجمعة، في كابول على ما أعلن مساعد الناطق باسم الحكومة الأفغانية، بلال كريمي.

وكتب كريمي، في تغريدة، أن أخوند زادة، الذي لم يسبق أن صور علنا منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، «دخل إلى قاعة الاجتماع»، بحسب وكالة فرانس برس.

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وفي أواخر أكتوبر، أعلن مسؤولون من «طالبان»، أن القائد الأعلى للحركة، الذي لم يظهر رسميًّا قبلها ومنذ تعيينه في 2016، شارك في حفل مساء 30 من الشهر نفسه بقندهار بجنوب أفغانستان.

وقالت حكومة «طالبان»، في رسالة حينها، إن «أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخوند زاده، ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة، وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل»، كما ورد في تسجيل صوتي تناقلته حسابات لمسؤولين أفغان، وفق وكالة «فرانس برس».