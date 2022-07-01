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بوتين يشكك في القدرات الاستخباراتية للغرب: أوقعوا أنفسهم في الفخ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 12:03 صباحا
بوتين يشكك في القدرات الاستخباراتية للغرب: أوقعوا أنفسهم في الفخ
الرئيس الروسي بوتين في جنيف، 16 يونيو 2021. (أ ف ب)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «الغرب أوقع نفسه في الفخ، ولم يتمكن من التنبؤ بالتوجهات التي ستتسبب بإضعاف هيمنته».

وأضاف بوتين، في كلمة بمقر هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها،  الخميس، أن دول الغرب لم تتمكن من تحليل التطورات في العالم التي ستتسبب بإضعاف هيمنته»، حسب «روسيا اليوم». 

روسيا تركز على رصد التهديدات الأجنبية
وأوضح أن من أهم أولويات هيئة الاستخبارات «التنبؤ الاستراتيجي لتطور الأحداث والمتغيرات على الساحة الدولية»، مشيرا إلى أن من مهام الهيئة جمع المعلومات في الوقت المناسب حول الخطط العسكرية والجيوستراتيجية الأجنبية التي يمكن أن تهدد روسيا.

وشدد الرئيس  الروسي على ضرورة «ؤية الصورة العامة لما يحدث في العالم والتصرف بشكل استباقي»، متابعا:  «من الضروري تلقي المعلومات في الوقت المناسب حول الخطط العسكرية والجيوستراتيجية التي يمكن أن تشكل تهديدا للبلاد والتعامل معها بجدية وحذر».

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