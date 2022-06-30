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الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 10:01 مساء
الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي
صورة أرشيفية تجمع بوتين وزيلينسكي في فرنسا، 9 ديسمبر 2019. (الإنترنت).
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أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الخميس، أنه سلم نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من دون أن يكشف مضمونها.

وقال ويدودو إثر لقائه نظيره الروسي في موسكو: «سلمت الرئيس بوتين رسالة من الرئيس زيلينسكي»، وفق وكالة «فرانس برس».

من مصلحة إندونيسيا إنهاء الحرب في أسرع وقت
وأضاف: «أبديت عزمي على تأمين (قناة) للتواصل بين الرئيسين»، معتبرًا أنه «لا مصلحة أخرى لإندونيسيا سوى أن تنتهي الحرب في أسرع وقت»، داعيا جميع القادة العالم الى إحياء روح التعاون.

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وشدد الرئيس الإندونيسي على ضرورة المصي نحو تسوية والبدء بحوار «رغم أن الوضع لا يزال معقدا».

محادثات مثمرة بين موسكو وجاكرتا
من جهته، شكر بوتين لويدودو على «إجراء محادثات مثمرة»، مبديا اقتناعه بأن الاتفاقات التي تم التوصل اليها اليوم الخميس خلال هذه المحادثات ستساهم في تعزيز الشراكة الروسية الإندونيسية.

وخلال اللقاء، نفى بوتين مسؤولية بلاده عن المخاوف المرتبطة بخطر حدوث أزمة غذاء عالمية. وقال: «لم نفرض أي قيود على تصدير الأسمدة ولا على تصدير المواد الغذائية»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأرجع بوتين أزمة التصدير إلى العقوبات الغربية المفروضة على بلاده والتي سببت ظروفا جعلت تسليم بعض المنتجات على المستوى العالمي أكثر صعوبة، وذلك باستهداف تلك العقوبات أصحاب شركات إنتاج الأسمدة.

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