موسكو تستدعي السفيرة البريطانية بعد تصريحات جونسون عن بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفيرة المملكة المتحدة في موسكو وأبلغتها احتجاجها على التصريحات «غير اللائقة» التي أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن موسكو أبلغت ديبورا برونرت احتجاجها الشديد على التصريحات غير اللائقة للسلطات البريطانية «إزاء روسيا ورئيسها ومسؤوليها، وكذلك حيال الشعب الروسي»، وذلك حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وكان رئيس الوزراء البريطاني قال في مقابلة تلفزيونية إن بوتين لم يكن ليطلق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا «لو كان امرأة»، متهمًا إياه بانه «مثال على الذكورة السامة».

من جانبها، قالت الناطق باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «بوريس جونسون لديه أوهام تفوح منها رائحة العرق».