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إردوغان يدعو أعضاء «ناتو» إلى «تضامن حقيقي» و«تكثيف» جهود السلام في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 05:56 مساء
إردوغان يدعو أعضاء «ناتو» إلى «تضامن حقيقي» و«تكثيف» جهود السلام في أوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى إظهار «تضامن حقيقي» مع الحرب التي تخوضها أنقرة ضد الإرهاب، وحث كذلك على ضرورة «تكثيف» الجهود الدبلوماسية من أجل «وقف دائم لإطلاق النار» في أوكرانيا.

وقال إردوغان للصحفيين في ختام قمة حلف شمال الأطلسي بمدريد نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»: «يجب أن نكثّف الجهود الدبلوماسية في سبيل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا». مؤكدا أنه «بالنسبة إلى تركيا لن يكون هناك خاسرون في السلام».

وأضاف إردوغان خلال القمة التي اختتمت أعمالها اليوم أن «هذا التصميم (ضد الإرهاب) يجب ألا يبقى حبرا على ورق»، مشددا على أنه «من الضروري أن تستمر عملية المكافحة بتضامن كامل، من دون أي تمييز بين المنظمات الإرهابية».

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