الجيش الروسي ينسحب من «جزيرة الثعبان» الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي الخميس، انسحابه من جزيرة الثعبان الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود التي احتلتها موسكو، لكنها كانت تتعرض لقصف أوكراني في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «في 30 يونيو في بادرة حسن نية، أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وسحبت كتيبتها منها» مشددة على أن من شأن هذه البادرة تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

وقيد احتلال روسيا لتلك الجزيرة، قدرة أوكرانيا على استخدام ميناءها في مدينة أوديسا، وهو آخر ميناء استراتيجي على البحر الأسود، ما زالت تسيطر عليه كييف.