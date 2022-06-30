الرئيس الصيني من هونغ كونغ: الوقائع أثبتت أن مبدأ «بلد واحد ونظامان» مليء بالحيوية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الزعيم الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، إن «الوقائع أثبتت أن مبدأ (بلد واحد ونظامان) مليء بالحيوية».

جاء ذلك في كلمة فور وصوله إلى هونغ كونغ لحضور الاحتفالات بذكرى مرور 25 عامًا على عودة المدينة إلى السيادة الصينية، حسبما أفاد أحد صحفيي وكالة «فرانس برس».

وأشاد الرئيس الصيني بـ«الولادة الجديدة من النار» لـ«هونغ كونغ»، قائلًا: «بعد العواصف، تولد هونغ كونغ من جديد من النار وتظهر بحيوية كبيرة».

وتملك مدينة هونغ كونغ درجة عالية من الحكم الذاتي، رغم خضوعها للحكم الصيني، لكن الأمر تغير كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، مع محاولة بكين فرض سيطرتها أكثر، وذلك منذ إصدارها قانون «الأمن الوطني لهونغ كونغ»، وذلك لمواجهة «العمليات التخريبية ودعوات الانفصال» بها، لكن النشطاء يرون أنه قانون «لتكميم الأفواه» وتقييد الديمقراطية بالمدينة.