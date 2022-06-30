بوتين يستنكر «الطموحات الإمبريالية» لحلف الأطلسي...

استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تركمانستان اليوم الأربعاء ما وصفها بـ«الطموحات الإمبريالية» لحلف شمال الأطلسي، متّهماً التحالف العسكري الغربي بالسعي لتأكيد «هيمنته» من خلال النزاع الأوكراني.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في عشق أباد إنّ «أوكرانيا وصالح الشعب الأوكراني ليسا هدف الغرب وحلف شمال الأطلسي بل هما وسيلة للدفاع عن مصالحهما"، مشدّداً على أنّ «الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي ترغب... في تأكيد هيمنتها وطموحاتها الإمبريالية».
بوتين يتبرأ من قصف المجمع التجاري في أوكرانيا
من جهة أحرى، نفى الرئيس الروسي مسؤولية قواته عن استهداف مجمّع تجاري مكتظّ بالمدنيين في مدينة كريمينشتوك في وسط أوكرانيا، في قصف صاروخي أسفر بحسب كييف عن سقوط 18 قتيلاً. وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي إنّ «جيشنا لا يضرب أيّ بنية تحتية مدنية. لدينا كلّ الإمكانيات اللازمة لمعرفة أين يوجد ماذا».
تعليقات