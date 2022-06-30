بريطانيا تزيد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا مليار جنيه إسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة البريطانية خلال قمّة لحلف شمال الأطلسي في مدريد الأربعاء تخصيص مليار جنيه إسترليني إضافي لأوكرانيا لمساعدة هذا البلد على التصدّي للغزو الروسي، مشيرة إلى أنّ هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمّن خصوصاً أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة.



وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ هذا المبلغ الإضافي سيرفع إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدّمتها لندن لكييف منذ بدأ الغزو الروسي في 24 فبراير، مشدّدة على أنّ هذه المساعدة تدشّن «مرحلة جديدة» من الدعم الغربي للجيش الأوكراني الذي سيصبح خلالها قادراً على شنّ هجمات مضادّة، حسب وكالة «فرانس برس».

قرار «ناتو»

وفي وقت سابق اليوم، اتفق قادة حلف شمال الأطلسي «ناتو»، الأربعاء، على دعوة فنلندا والسويد رسميًا للانضمام إلى الحلف بعدما أبرمت تركيا اتفاقا مع الدولتين الإسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتيهما، كما أفاد بيان.

وأوضح بيان عن قمة التحالف في مدريد «اليوم، قررنا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ووافقنا على توقيع بروتوكولات الانضمام».