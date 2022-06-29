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بوتين عن انضمام فنلندا والسويد لـ«ناتو»: لا مشكلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 11:11 مساء
بوتين عن انضمام فنلندا والسويد لـ«ناتو»: لا مشكلة
فلاديمير بوتين يلوح أثناء حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر «الفيديو كونفرنس» في منتجع سوتشي، 24 نوفمبر 2021 . (سبوتنيك)
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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تركمانستان الأربعاء أنّ «لا مشكلة» لدى موسكو بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. 

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في عشق أباد «لا مشاكل لدينا مع السويد وفنلندا كتلك التي لدينا مع أوكرانيا. إذا رغبت فنلندا والسويد فلتنضمّا، الأمر يخصّهمها، يمكنهما الانضمام إذا ما أرادتا ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

قرار «ناتو» بشأن فنلندا والسويد
وفي وقت سابق اليوم، اتفق قادة حلف شمال الأطلسي «ناتو»، الأربعاء، على دعوة فنلندا والسويد رسميًا للانضمام إلى الحلف بعدما أبرمت تركيا اتفاقا مع الدولتين الإسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتيهما، كما أفاد بيان.

وأوضح بيان عن قمة التحالف في مدريد «اليوم، قررنا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ووافقنا على توقيع بروتوكولات الانضمام».

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