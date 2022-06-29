زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع سورية بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقال زيلينسكي في فيديو عبر تطبيق تلغرام «انتهت العلاقات بين أوكرانيا وسورية»، مضيفا أن «ضغوط العقوبات» على دمشق الحليفة لموسكو «ستزداد شدّة»، وفق «فرانس برس».

سورية تعترف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

وأعلنت سورية، الأربعاء، الاعتراف باستقلال كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا.

وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان: «تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية».

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وأضاف المصدر: «سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة»، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا». وكانت الرئاسة السورية قد أكدت عزمها إقامة علاقات مع الإقليمين في فبراير الماضي.