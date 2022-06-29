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«الدفاع الأوكرانية»: تحرير 144 جنديا في «أكبر» عملية تبادل أسرى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 05:28 مساء
«الدفاع الأوكرانية»: تحرير 144 جنديا في «أكبر» عملية تبادل أسرى
جنود أوكرانيون. (الإنترنت)
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قالت الاستخبارات الأوكرانية، الأربعاء، إن 144 جنديا أوكرانيا، من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.

وأوضح جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على (تلغرام) «هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل. من بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن آزوفستال»، من دون أن يحدد متى وأين جرت عملية التبادل، وفق «فرانس برس».

 تعزيز الوجود العسكري على أبواب روسيا
في سياق متصل قررت دول حلف شمال الأطلسي خلال قمة مهمة في مدريد الأربعاء تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا وإطلاق آلية التوسيع لضم السويد وفنلندا، في خطوة اعتبرتها موسكو «عدائية» و«مزعزعة للاستقرار».

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عند افتتاح النقاشات التي يشارك فيها كل قادة الحلف حتى الخميس أن الحلف «في لحظة محورية» من تاريخه.

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خلال هذه القمة التي اعتمد خلالها الحلف خريطة طريق استراتيجية جديدة بعد مراجعة تلك المعتمدة منذ 2010 للمرة الأولى، ندد قادة الحلف بـ«الوحشية المروعة» التي تمارسها روسيا في أوكرانيا وتعهدوا بتقديم مزيد الدعم لكييف. وقال ستولتنبرغ «أوكرانيا يمكن أن تعتمد علينا طالما لزم الأمر».

 4 أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا 
هذا اللقاء بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير سيصادق على تعزيز الوجود العسكري على الضفة الشرقية للأطلسي الذي سيرفع من جانب آخر عدد القوات في حالة الجهوزية العالية إلى أكثر من 300 ألف عسكري. وقال ستولتنبرغ «إنها إعادة التنظيم الأكبر لدفاعنا الجماعي منذ الحرب الباردة».

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