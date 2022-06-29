«ناتو»: الصين «تتحدى مصالح» دول الحلف الأطلسي و«أمنها»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر حلف شمال الأطلسي الأربعاء أن الصين تشكل «تحدّيا لمصالح» دول الناتو و«أمنها» في خريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها خلال قمته في مدريد.

وكتب الحلف في هذا «المفهوم الاستراتيجي»، أن «طموحات الصين المعلنة وسياساتها القسرية تتحديان مصالحنا وأمننا وقيمنا»، مدينا «الشراكة الاستراتيجية» بين بكين وموسكو ضد «النظام الدولي»، وفق «فرانس برس».

إطلاق آلية التوسيع لضم السويد وفنلندا

قررت دول حلف شمال الأطلسي خلال قمة مهمة في مدريد الأربعاء تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا وإطلاق آلية التوسيع لضم السويد وفنلندا، في خطوة اعتبرتها موسكو «عدائية» و«مزعزعة للاستقرار».

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عند افتتاح النقاشات التي يشارك فيها كل قادة الحلف حتى الخميس أن الحلف «في لحظة محورية» من تاريخه.

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خلال هذه القمة التي اعتمد خلالها الحلف خريطة طريق استراتيجية جديدة بعد مراجعة تلك المعتمدة منذ 2010 للمرة الأولى، ندد قادة الحلف بـ«الوحشية المروعة" التي تمارسها روسيا في أوكرانيا وتعهدوا بتقديم المزيد من الدعم لكييف. وقال ستولتنبر «أوكرانيا يمكن أن تعتمد علينا طالما لزم الأمر».

أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

هذا اللقاء بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير سيصادق على تعزيز الوجود العسكري على الضفة الشرقية للاطلسي الذي سيرفع من جانب آخر عدد القوات في حالة الجهوزية العالية الى أكثر من 300 الف عسكري. وقال ستولتنبرغ «إنها إعادة التنظيم الأكبر لدفاعنا الجماعي منذ الحرب الباردة».

من جهته قال الرئيس الأميركي جو بايدن «نحن على الموعد» و«سنثبت أن حلف الاطلسي ضروري أكثر من أي وقت مضى» معلنا عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في كل أنحاء أوروبا وخصوصا في دول البلطيق.